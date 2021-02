“Estaba regaladísimo”: viejos ladrones de bancos analizan el robo de los boqueteros de Rosario a una empresa de caudales

El boquete en Rosario. Después de tomar de rehén a una familia de vecinos, se llevaron casi U$S 500 mil de una empresa de caudales.

El ladrón Leonardo Mercado -de la Banda del Millón (los de las máscaras de gorilas que mandaron videos con mensajes mafiosos a la prensa y a la Policía)- está detenido por robar bancos. Cuando leyó la noticia, llamó desde Ezeiza y chicaneó, entre carcajadas:

-Che, hace poco sacaste una nota que hablaba del fin de los grandes robos. Viste lo de los boqueteros de Rosario? Nunca subestimes al delincuente profesional.

-La nota habló de bancos. Y de la tecnología. Los boqueteros se llevaron 5oo mil dólares. Es una cifra menor en comparación a la de otros asaltos.

-No sé papu. Reconocelo. Un boquete, blindados y guita. Igual es una joda. Robar está cada vez más difícil. Pero no es imposible. Hay muchas bandas profesionales.

Leonardo Mercado, de La Banda del Millón

El hampón se refería a la nota que escribí en Infobae sobre un hecho de la realidad: el último gran robo a un banco en la Argentina: ocurrió el 2 de enero de 2011 en la sucursal del banco Provincia de Cabildo y José Hernández, Belgrano, cuando una banda se llevó casi 15 millones de dólares y guardó parte del botín en una caja de seguridad del banco asaltado. Pasaron diez años sin golpes impactantes.

El sorpresivo golpe sucedió el lunes feriado por el carnaval, poco después de las 21.30, cuando entre seis y siete ladrones tomaron a una familia como rehenes y desde esa casa hicieron un boquete para llegar a una de las sedes que la empresa Brinks tiene en la zona sur de Rosario, en la calle Presidente Roca 2719.

Una de las víctimas declaró que los asaltantes actuaron con profesionalismo. “Venimos por la torta de al lado” , dijo uno de ellos. Tenian barbijos, gorras y llevaban herramientas. Uno de ellos estaba armado.

En dos horas hicieron el boquete y se llevaron 45 millones de pesos, equivalente (dólar oficial del viernes 19) a 479 mil dólares.

“Tenían todo estudiado, no se descarta que hayan contado con un entregador”, dijo una fuente judicial.

Los pesquisas confían en que encontrarán a los delincuentes. Brinks es una empresa prestigiosa fundada en Chicago que lleva más de 160 años transportando caudales. En 2006 le concedieron el Premio John Walsh otorgado por su casa matriz a aquellas filiales que más se han destacado en los aspectos de liderazgo, iniciativas de negocios, procesos de transformación, niveles de seguridad y satisfacción de clientes.

Miguel Sileo, ex miembro del Grupo Halcón y negociador ante la banda que robó unos15 millones de dólares del banco Río de Acassuso

Hasta el momento, se mantuvieron con cautela y hermetismo ante este asalto. Opinan policías y ladrones. ”Es llamativo, muy llamativo, que no hubiera un custodio. Dejaron la plata sola. ¿Y las alarmas? ¿Tan sencillo es robar dinero de las sacas de un blindado? ¿Basta con romper una pared? Quizá habría que investigar si hubo un entregador, pero hasta ahora tengo más preguntas que respuestas”, opina a Infobae Miguel Sileo, ex miembro del Grupo Halcón y negociador ante la banda que robó unos15 millones de dólares del banco Río de Acassuso, ocurrido el 13 de enero de 2006.

Beto De la Torre, uno de los "Ladrones del Siglo"

A Rubén Alberto de la Torre, uno de los ladrones del siglo, también le generan dudas este caso. “Es raro cómo fue el hecho. Imagino que adentro de ese lugar por lo menos había cámaras, sino estaba regaladísimo. Y no estamos hablando del furgoncito de una despensa, sino de una empresa de seguridad inglesa”, dijo el hombre que además robaba blindados en la superbanda que lideraba el Gordo Luis Valor en los años 80 y 90.

Para el mismo Valor tiene un “tufillo extraño” este asalto. “Yo dije hace 15 años que con la tecnología era imposible robar. Me pregunto cómo sacaron las sacas. No es cuestión de abrir un camión y sacar plata. Hay dispositivos de seguridad de retraso de apertura de puertas. Salvo que las sacas estuvieran en otro lugar. Fue algo muy descuidado de parte de la empresa” .

En cambio, un ladrón que también integró la superbanda y pidió que su nombre no sea publicado, piensa que esa banda fue audaz. “Es una vuelta a los viejos robos. Hace mucho tiempo que no había un boquete. Y se llevaron medio palo verde, no es chiste. Después si las alarmas no andaban o si no había un vigilante, no es cosa de la banda. Se nota que hicieron inteligencia previa y que actuaron como profesionales. Yo también pensaba que se había terminado el delito de nuestros tiempos, pero este asalto demuestra todo lo contrario”.

Luis "El Gordo Valor", ex asaltante de blindados

Hasta Claudio Silva Silva, el rey de los boqueteros que robó el banco Galicia en 1976, decía hace diez años que era imposible repetir ese golpe.

En una nota publicada en enero, el autor de esta nota originó un debate sobre un dato real: ¿por qué no había grandes golpes? El último había sido hace una década.

¿Se acabaron las bandas expertas o los bancos están más seguros?

“La era del pico y pala es del pasado. Estamos atravesando la era de la cibernética” , opinó Sileo.

Fernando Araujo, el ideólogo del robo del siglo, lo califica como el último robo analógico. Hasta la banda tuvo una logística casera, sin recurrir a la tecnología. Y entraron en el banco en horario de atención al cliente, cuando las alarmas no estaban encendidas. Tampoco sonaron las alarmas antisísmicas, pese al movimiento que hubo bajo tierra. La tecnología que existe hoy haría imposible que se repita ese asalto.

La vejez de los ladrones expertos era otro eje en discusión. “Te filman desde que salís de tu casa hasta que entrás a comprar chicles. Hasta edificios y negocios de mala muerte tienen sistema de cámaras. Un blindado sólo se roba por entrega” , dijo Beto de la Torre.

Ramón Villalba Benegas, autor del Robo del Siglo paraguayo

El autor del llamado robo del siglo de Paraguay, Ramón Villalba Benegas, que robó cuatro millones de dólares en 2012 a un banco en su país, también cree que pudo haber sido una entrega. “Es una entrega o tenían para anular todas las alarmas, el sistema de comunicación. Ese aparato funciona 100 metros a la redonda. Pero la ausencia de custodios llama la atención, se nota que los ladrones tenían muy claro y buena información. Parece un robo muy entregado y con complicidad del personal de esa casa de caudales. Era muy precario todo. Y eso lo sabe alguien de adentro”, analizó.

Mientras tanto, un grupo de ladrones buscados por la Policía logró en Rosario lo que parecía impensado: un robo de la vieja escuela. El de pico y pala. El regreso del boquete.

