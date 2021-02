Claudio Belocopitt: “Faltan vacunas, no hemos podido inmunizar al 95% de nuestro personal sanitario”

El presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt

El presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, reveló que hasta el momento su institución recibió 360 vacunas completas (dos dosis) y otras 100 de la primera dosis pero tiene cerca de 8.000 empleados del sector salud para inmunizar.

En ese sentido, explicó que en este momento “no tiene ningún sentido” avanzar con la iniciativa de vacunar famosos que busca implementar el Gobierno. “La vacunación de los famosos tendría sentido si estuviéramos con una gran cantidad de dosis y queremos darle seguridad a la gente que está dudando en vacunarse o no. Es una forma de incentivar, de hacer una campaña, y eso me parece muy bien”, explicó en una entrevista con radio La Red.

No obstante, inmediatamente aclaró que “la realidad que estamos viviendo por estos días dista mucho de esta situación” porque actualmente “estamos sin vacunas”.

Para Belocopitt, por el momento la única prioridad debe ser terminar de vacunar al personal de la salud y después avanzar con el resto de los grupos de riesgo, como los adultos mayores, el personal de la educación y las personas con otras patologías.

“Obviamente, si cuando haya gran cantidad de vacunas la gente no está respondiendo y hay que darle más seguridad, usar a los famosos resulta razonable”, agregó.

Alberto Fernández recibió la vacuna Sputnik V

El presidente de Swiss Medical aclaró que no intenta “responsabilizar” a los famosos como Marcelo Tinelli o Moria Casan porque “pueden desconocer” que todavía no fueron inmunizados todos los integrantes del sistema de salud. “Estoy seguro que cuando los famosos tomen conciencia no se la van a dar”, dijo.

Por otro lado, señaló que el gobierno de Alberto Fernández “está haciendo lo que se puede” en relación a la provisión de vacunas ya que la escasez está afectando a todos los países.

“Nadie esperaba que la producción se demorase tanto. En este momento vuelve a ser como una búsqueda del tesoro. Las gestiones se hacen pero la industria no puede cumplir porque la capacidad de producción no está en su totalidad. Pasa en todos los países que están teniendo dificultades”, reconoció.

También evaluó correcta la disposición que indica que únicamente los Estados pueden negociar por las vacunas ya que podría comenzar a haber tensiones “si se empieza a regir únicamente por los valores del mercado”.

Esta mañana, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró que “no hay ningún contrato firmado con China” para la provisión de vacunas contra el coronavirus, y sostuvo que a mediados de febrero “podríamos recibir un número más importante de dosis” de la Sputnik V.

“Argentina está negociando con todos los laboratorios productores, pero no hay ningún contrato firmado con China”, aseveró la funcionaria y agregó: “Tenemos firmado con Gamaleya, con AstraZeneca y con el mecanismo Covax, eso abarca para cubrir entre 23 y 25 millones de personas”.

Sobre la llegada de más dosis de la Sputnik V, indicó que “el retraso es de entre dos o tres semanas y, si bien es muy difícil poner una fecha (de llegada), ellos estiman que alrededor del 15 de febrero podríamos a recibir un número más importante de dosis”.

Vizzotti afirmó que Argentina “sigue trabajando con otros proveedores, y durante marzo esperamos ya tener un panorama de la entrega de la vacuna AstraZeneca, que son 22,4 millones de dosis”.

Seguí leyendo:

The Lancet publicó datos sobre la vacuna Sputnik V: tiene efectividad de 91,6% y no registró efectos adversos graves

El mensaje de Cristina Kirchner tras la confirmación de la efectividad de la vacuna Sputnik V

Reino Unido detectó una nueva mutación en la variante británica del coronavirus

Alberto Fernández habló con Putin y le aseguró que la vacunación en el país con la Sputnik V es excelente