La madre de la joven que denunció haber sido violada por su jefe relató cómo fue el duro momento en el que encontró a su hija

La joven denunció que fue violada durante una entrevista en Balvanera, en la calle Paso al 600

“Mi hija no es la misma, está destrozada”. La madre de la joven que fue drogada y violada por su jefe en su primer día de trabajo reveló en un crudo relato el momento en el que la halló en un local del barrio porteño de Balvanera tras haber sido abusada. A su vez, expresó su indignación por la decisión de la justicia de liberar al acusado.

El aberrante episodio tuvo lugar el pasado sábado cuando una joven venezolana de 18 años acudió al negocio de venta de ambos y uniformes para personal médico ubicado en la calle Paso al 600. La chica había conseguido el empleo a través de Facebook. Mediante la red social habló con un hombre que se presentó como “Santiago”, identidad que luego se corroboró que era falsa.

Desde un primer momento, la conducta del empleador resultó llamativa y desubicada. “Mi hija le escribió por el trabajo, conversaron pero siempre estuvo presente si tenía novia, si estaba soltera, si tiene niños...”, contó Thais, la madre de la víctima.

La mujer comentó que su hija “se vio obligada a buscar trabajo” debido a la situación económica que atraviesan como familia. Sin embargo, sospechó del tal “Santiago” debido a que “la invitó a cenar un día antes de empezar a trabajar”. “Me pareció extraño” , agregó.

“Cuando salía a trabajar el sábado a las nueve de la mañana le pedí que me mande la ubicación y la dirección del sitio, el teléfono del supuesto jefe y sus fotos, se me hizo sospechoso y por eso le pedí toda la información a mi hija”, continuó la madre.

Pasado el mediodía le envió un mensaje a la joven para corroborar cómo se encontraba en su primer día de trabajo: “Me contesta que tiene miedo y le digo que salga de ahí pero me dice que (el hombre) cerró el local”. “Yo estaba muy desesperada, sabía que estaba adentro y que algo estaba pasando”, relató Thais.

La mujer enseguida denunció el hecho, por lo que personal policial arribó al lugar y encontraron el local con las puertas cerradas y la persiana baja. Tras llamar varias veces, la policía ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio con el torso desnudo y supuestamente bajo el efecto de psicotrópicos. Al lado estaba el dueño del negocio, identificado como Irineo.

Mientras sucedía todo esto, la madre, por pedido expreso de las fuerzas de seguridad, aguardó en las afueras del local. No sabía que sucedía adentro, ni en qué condiciones se encontraba su hija. La incertidumbre y la desesperación le hizo percibir como eternos aquellos minutos, y el temor se acrecentó cuando la policía pidió una ambulancia: “Pensé lo peor”.

Capturas de pantalla del acusado con otra joven a la que entrevistó para el trabajo. Crédito: esreviral.com

“Sacaron a mi hija en un estado de drogadicción fatal, le brotaba espuma blanca y verde por la boca. Fue drogada y luego la violó” , graficó con crudeza el momento en el que la joven fue sacada del lugar para finalmente ser asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Ramos Mejía.

Según el relato de la mujer, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces “un vaso de gaseosa o de jugo”, e incluso de vodka. Ella en un principio rechazó cualquier bebida pero finalmente terminó aceptando tomar agua. Tras beber del vaso que le ofreció el hombre, comenzó a sentirse mareada.

“Mi hija está muy mal, destrozada, no es la misma”, lamentó Thais quien enfatizó que su hija “está desecha” por “la violación que sufrió” y porque se enteró que liberaron a su atacante. “De fiscalía me dicen que lo excarcelaron porque no tiene antecedentes penales”, expresó indignada. “No entendemos que pueda salir en libertad si la policía lo encuentra a este delincuente en el hecho y mi hija ahora quede presa” , continuó.

Efectivamente, pese a que la jueza Karina Zucconi imputó al hombre por el delito de abuso sexual simple, le concedió la libertad. Por su parte, la joven y su madre fueron asistidas por un gabinete psicológico.

La familia de la joven abusada convocó a una marcha el próximo jueves “para pedir justicia y que encarcelen a este violador”. “Si hay chicas que fueron victimas de este abusador por favor hablen, no tengan miedo”, pidió Thais.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o comunicarte por WhatsApp al +5491127716463 las 24 horas.

