Siete heridos tras el choque frontal de dos formaciones del Premetro en Villa Lugano

Siete personas resultaron heridas al chocar dos premetros en Villa Lugano

Al menos siete personas resultaron heridas este viernes por la mañana al chocar de frente dos formaciones del Premetros, a la altura de la avenida Fernández de la Cruz y Larrazábal, en el barrio porteño de Villa Lugano.

El accidente ocurrió a las 10:56 horas. Tras el impacto, el chofer del coche número 13 resultó con varios politraumatismo y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital Cecilia Grierson . En tanto, el chofer del otro tren resultó con heridas leves en una de sus manos.

En el lugar se hizo presente el personal del SAME y de los Bomberos de la Ciudad, pero finalmente solo se desempeñaron los médicos ya que ningún pasajero quedó atrapado como se presumía en un principio.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, dijo que “la situación está controlada” y que la mayoría de los heridos no registran gravedad, al ser entrevistado en TN. “El chofer, de 28 años, llegó con politraumatismos importantes en su miembro superior y a los otros seis los evaluamos en el lugar y no necesitaron traslado”, detalló.

Desde el Ministerio de Transporte de la Ciudad y Metrovías aseguran que se trató de un error humano

Debido al siniestro, el premetro brinda un servicio limitado entre las estaciones Intendente Saguier y General Savio.

Desde el Ministerio de Transporte de la Ciudad informaron que el accidente se produjo cuando la formación que ingresaba a la estación Gral. Savio chocó con un vehículo que estaba estacionado.

“Ese sector es de vía única y por una falla humana no se respetó la señal de peligro (luz roja) por lo que al avanzar colisionó con la formación estacionada”, precisaron. Y aclararon que “tanto el sistema de señales del lugar como las formaciones, se encuentran en estado de mantenimiento óptimo”.

Por su parte; Alejandro Beber, vocero de Metrovías, también dijo que se trató de un error humano: “El conductor no respetó la luz roja del semáforo y chocó de frente a baja velocidad con la otra formación que estaba detenida”.

