No le quisieron alquilar un departamento en la playa por ser homosexual: la historia detrás de un tuit que se hizo viral

Alexis Bianchi, la víctima detrás de esta historia

“No alquilo a gays, chau. Mis hijos chiquitos viven al lado de la casa”, fue el escueto mensaje homofóbico y el intento de justificación que recibió un joven de 19 años por parte de un hombre que se negó a rentarle un departamento en la playa por su condición sexual. El comentario lo dejó unos minutos atónito, pero luego decidió hacer pública esta situación en las redes sociales y el caso se volvió viral a tal punto que el INADI, organismo que lucha por erradicar todo tipo de discriminación, se comunicó con él para ayudarlo.

La víctima detrás de esta historia es Alexis Bianchi, del barrio Villa Elvira en La Plata, que en diálogo con Infobae contó cómo fue la conversación que tuvo con esta persona, a quien decidió no nombrar para no perjudicarlo.

Todo sucedió cuando el estudiante universitario, que cursa las carreras de Comunicación Social y de Administración, estaba organizando un viaje a Mar del Plata para enero próximo, con el objetivo de descansar luego de un año agitado.

“Estaba muy agotado por el estudio, todavía me queda un final en diciembre. Tengo un amigo que trabaja en una heladería y a los dos nos encanta irnos de vacaciones, así que queríamos aprovechar unos días en la costa”, explicó.

El plan original era ir junto a un grupo de cinco compañeros, pero a ambos se les planearon llegar a la ciudad balnearia una semana antes para poder relajarse y estar “el mayor tiempo posible, para disfrutar más”.

Fue entonces cuando empezaron a buscar alojamiento a través de una página de Facebook. Bianchi hizo una publicación preguntando por algún inmueble disponible para dos personas en las fechas que había pensado y rápidamente recibió la respuesta de un hombre que parecía estar dispuesto a alquilarles su departamento.

“Este señor nos comentó con una foto de su departamento. Me interesó porque era más o menos lo que estábamos buscando. Era un monoambiente que se adaptaba a lo que queríamos. Entonces, le pedí más información y empezamos a hablar en privado”, recordó.

La conversación que tuvo con el hombre que lo discriminó por su condición sexual

Continuaron con la negociación y el hombre le pasó más imágenes del lugar, le comentó que tenía que hacer un depósito previo para poder reservar y, en palabras de Alexis, “hasta ese momento se manejaba de forma educada”.

“Después me preguntó cuántos íbamos a ser. Le respondí que éramos nosotros dos, mi amigo y yo. Me empezó a preguntar cosas más personales, como si éramos pareja, lo cual le contesto que no, y después me preguntó directamente si era gay. Yo me quedé en shock porque no entendía cómo me podía estar preguntando eso” , señaló indignado.

En ese instante, Bianchi sintió “mucha tristeza, porque es algo que la comunidad (homosexual) pasa todos los días, no es un caso aislado” y solamente le salió “una risa nerviosa, consecuencia de la bronca y de la impotencia” por la situación.

Hizo una captura de la conversación, se la pasó a sus amigos y luego la compartió en Twitter donde, para su sorpresa, recibió casi 7 mil likes y cientos de comentarios de gente desconocida que le expresaba su apoyo.

“Tuve una respuesta positiva de la gente y mucha masividad en poco tiempo. A los 30 minutos el INADI se estaba comunicando conmigo, lo que me pareció muy bueno”, relató.

El tuit de Alexis Bianchi que recibió miles de likes

Sin embargo, el joven prefirió no hacer la denuncia para no causarle problemas a la familia de esta persona, que seguramente necesiten el dinero que reciben por alquilar el inmueble en la playa, y consideró que el mensaje discriminatorio “lo escribió desde un lugar de mucha ignorancia”, aunque sí reconoció que le da “lástima por sus hijos, que tienen que soportar a un padre homofóbico”.

“Hay muchas respuestas en Twitter de gente que quiere la cabeza de este señor, que quieren ir a prenderle fuego la casa, y ese no me parece el camino. Creo que el lugar de odiar les toca a ellos, a los homofóbicos, y yo, por mi parte, quiero responder con la tolerancia que a ellos les falta” , agregó.

El muchacho de 19 años se mostró felizmente sorprendido por la repercusión que tuvo el caso, ya que cuando compartió la captura de la conversación en la red social pensó “que iba a tener como mucho 20 me gusta”, pero la historia se hizo viral.

Además, explicó que no quiere “tener cargo de conciencia por nada” de lo que le pueda llegar a pasar a este hombre en un futuro, por lo que tampoco hizo público el nombre de quien lo discriminó.

A pesar de la fea situación por la que tuvo que pasar, todo terminó de la mejor manera y encontró un lugar donde pasar las vacaciones junto a su amigo: “Ayer ya hice un depósito. Alquilamos con una señora que es un amor, es muy copada. Vive allá, en Mar del Plata, y se enteró de todo esto que nos pasó porque vio las noticias y está re contenta de recibirnos, como nosotros de ir a su casa”.

