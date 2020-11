Tensión en la sede del Gobierno porteño: militantes de Castells treparon la reja y entraron por la fuerza al edificio

Castells quiere que un funcionario porteño atiende sus reclamos

Luego de acampar la semana pasada en el centro porteño, militantes liderados por Raúl Castells, llegaron este mediodía hasta la sede del Gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios. En una actitud violenta, los manifestantes comenzaron a violentar la reja. Incluso, algunos la treparon y la cruzaron, y se encuentran dentro del edificio reclamando ser atendidos.

La policía de la Ciudad fue sorprendida por los militantes del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD). No estaba previsto una manifestación así, que se fue de las manos cuando los activistas y el propio Castells, intentaron derribar la vaya.

“Estamos hace dos horas esperando que nos atiendan. Se creen que son una monarquía como para no atender a nadie. No quieren ni recibir un petitorio. No vamos a comprar pan dulce en cuotas. Queremos charlas con ellos, entregarles nuestro petitorio para que ayuden a los jubilados con bolsones navideños”, señaló el líder del MIJD.

Castells junto a otros manifestantes intentan derribar la reja de la sede de Gobierno porteño

En declaraciones periodísticas, añadió: “Los funcionarios tienen que aprender que hay un derecho a peticionar. ¿Quién carajo se creen como para no querer agarrar una hojita simple? ¿Quién carajo es (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta?”.

De inmediato se hizo presente en el lugar el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad y el K9, el equipo de las fuerzas especiales, mientras un grupo se encuentra en el playón de estacionamiento de la sede gubernamental, y el resto del otro lado de la reja.

Según señalaron fuentes oficiales, “todo estaba bien hasta que irrumpieron saltando la reja con bombos y banderas”. Las mismas fuentes añadieron que en estos momentos se les está pidiendo que se ordenen para que los reciba Maximiliano Corach, a cargo de la Subsecretaría de Promoción Social del gobierno porteño.

La mayoría de los manifestantes que habían traspasado la reja se retiraron de la Jefatura de Gobierno, quedando una pequeña comisión.

Castells habla con los medios luego de bajarse de la reja





