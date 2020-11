Carlos Menem abre las puertas de “La Rosadita”, su residencia de Anillaco, y la convierte en un paseo turístico

La residencia de la familia Menem está ubicada en la localidad de Anillaco, La Rioja

La residencia de Carlos Saúl Menem, en la localidad riojana de Anillaco, se convirtió en un lugar emblemático de los años 90 por el que pasaron políticos locales y extranjeros, celebrities, empresarios, periodistas y personajes del jet set.

Conocida popularmente como “La Rosadita”, en alusión al rosa colonial de sus muros y su fachada, y al hecho de ser la residencia de descanso del Presidente de aquella década, su estructura es imponente pero sobria al mismo tiempo. Sin extravagancias ni ostentaciones, está construida en el estilo de las tradicionales residencias del campo argentino, con la clásica galería que protege del calor intenso. La construcción demandó 12 años y cuando fue inaugurada, en febrero de 1997, se transformó en un paseo obligado de todo aquel que visitara La Rioja.

El ex presidente Carlos Menem la bautizó "La Rosadita", fundamentalmente por el color de sus muros y fachada

Desde diciembre, la casa de Menem será parte del circuito turístico oficial de la provincia gracias a un acuerdo que selló Zulemita Menem, actual propietaria de la residencia, con el Municipio de Castro Barros, que tendrá a cargo la explotación del emblemático lugar hasta 2023.

“Gracias a la gestión de @zulemitamenem y @DelIntendente nuestra casa quedará abierta para que la visiten y conozcan el pueblo donde nací, lugar que me llevó a ser Presidente de los Argentinos dos mandatos, Gobernador tres veces y actual Senador por mi provincia”, tuiteó Carlos Menem este sábado para dar a conocer su nueva iniciativa.

Por el momento, las personas que visiten “La Rosadita” no podrán ingresar a su interior. Sólo estarán autorizadas a hacer un paseo por el parque y contemplar sus instalaciones externas como la piscina, el quincho y la cancha de tenis.

“La idea se venía barajando hace mucho tiempo con los últimos gobernadores, y finalmente el que se ocupó y preocupó para que esto sucediera fue el intendente Marcelo Del Moral” , contó Zulemita a Infobae.

“En algún momento también hablé con los distintos gobernadores para hacer un museo de mi padre, donando todos los objetos reunidos en tantos años de trayectoria pero lamentablemente no pudimos concretar nada, algo que realmente no tiene explicación”, se lamentó la hija del ex presidente, que hasta recibió propuestas de la provincia de Catamarca para avanzar con una iniciativa similar.

El municipio, que tomó posesión de la residencia esta semana, será el encargado de ponerla en condiciones antes de abrir sus puertas al turismo ya que desde hace dos años la casa está deshabitada.

La residencia está deshabitada desde hace dos años

Como habrá 10 personas trabajando en el lugar -entre cuidadores, jardineros y guías- “se cobrará una entrada simbólica” a los visitantes, contó Zulemita, para poder continuar con las tareas de mantenimiento.

La casa, que fue edificada en una esquina del terreno de más de una hectárea, tiene mil metros cubiertos de los cuales la mitad corresponde a las galerías. También dispone de una vivienda para huéspedes y una sala de reuniones.

Su construcción estuvo a cargo de los arquitectos Hernán Maciel y Alberto Rosi, quienes siguieron al pie de la letra las indicaciones del ex presidente de diseñar una casa “con clima de familia” y con ambientes amplios, principalmente los destinados a cocina y living.

La casa cuenta con pileta, sauna, quincho y un inmenso parque

En el ala izquierda de la casa hay un departamento de dos dormitorios para los huéspedes, y al lado, una habitación destinada a los controles electrónicos de la seguridad de toda la propiedad.

Detrás de la casa se encuentra la pileta de natación y muy próxima a ella, el sauna y sala de descanso. También hay un quincho con techo de cañizo, dos mesones, el asador y un pequeño horno de barro.

Si bien la propiedad es imponente, no es lujosa ni extravagante

“ La Rosadita es un gran atractivo turístico. Durante todos estos años los micros que pasaban paraban y la gente se trepaba a la muralla para poder sacar una foto y hoy gracias a la gestión del intendente nos pusimos a trabajar en forma conjunta para que se transforme en un paseo por todo el jardín ”, se enorgulleció Zulemita.

La ex Primera Dama dijo que su padre “está muy contento de que la gente pueda visitar nuestra casa, un lugar que él ama”. Se trata del pueblo que “lo vio nacer y le dio la posibilidad de estudiar, prepararse, ser gobernador por tres períodos, presidente por dos períodos con tres elecciones ganadas y hoy senador”. Y agregó: “Sinceramente me llena de orgullo y emoción cada vez que llego a Anillaco”.

La propiedad se levanta sobre un predio de una hectárea y está rodeada de un muro de piedras

En Anillaco también funciona otro atractivo turístico relacionado con el ex presidente. Se trata del “Paseo Carlos Menem”, inaugurado en 2018 y que alberga una réplica de la “cabaña del amor” -donde conoció a su ex Cecilia Bolocco- con una escultura del ex mandatario en tamaño natural, diseñada por el artista Fernando Pugliese. Allí se lo ve vistiendo un traje gris claro, sentado detrás de un escritorio con una lapicera en la mano derecha firmando unos papeles. La estatua está hecha de fibra de vidrio y resina.

La última vez que Zulemita estuvo en La Rioja fue antes de la pandemia y visitó “La Rosadita” en el día. Pero con este nuevo proyecto, tienen muchas ganas de volver y contó que “seguramente iremos a pasar las fiestas y vacaciones a nuestra amada provincia”.

La hija del ex Presidente ha dado señales recientemente de querer seguir los pasos de su padre y dedicarse a la acción política. En principio, se postularía a diputada por la provincia de Buenos Aires en las próximas legislativas. En 2019, se había entusiasmado con la candidatura de Roberto Lavagna. “Me encanta que haya una tercera opción de justicialismo”, decía.

