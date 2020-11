Quién es la primera piloto de caza militar del país, a quien sus colegas norteamericanos bautizaron Teniente Marvel

Sofia vier piloto militan en vuelo

“Cuando me preguntan a qué me dedico, nadie me cree", dice la joven piloto de caza Sofía Vier (26). Hace más de un año, sus compañeros la bautizaron Teniente Marvel, “pero todavía no capitana”, aclara, porque para llegar a ese cargo aún le queda un largo trayecto por delante, y asegura que no tiene poderes de súper heroína como el personaje del universo cinematográfico, pero se destaca como promesa de la institución.

Esta semana Sofía se recibió como Piloto de Caza- Bombardeo, siendo la primera mujer del país en obtener este singular título. Para esto tuvo que pasar cuatro años en la Escuela de Avión Militar argentina. Egresó en el 2016 como segunda de su promoción y con el primer promedio en la Licenciatura y en Volovelismo. También, f ue la primera mujer escolta de la bandera de la EAM. I mparable, a eso le siguió, en el 2017 el Curso Básico Conjunto de Aviador Militar (CBCAM).

Sofía Vier (26) es la primera piloto de caza -bombardeo mujer del país

Vocación, pasión, y determinación

Cuando cumplió quince años no quiso celebrarlo con una gran fiesta como otras chicas de su edad. A cambio, le pidió a su padre hacer su primer vuelo. “Mi papá también es aviador, pero está retirado. Él me llevó a planear por Córdoba”, recuerda. Una experiencia corta aunque reveladora, porque en ese momento supo que quería convertirse en piloto militar.

Sofía tiene otros dos hermanos mayores, una es ingeniera industrial y el otro es abogado. Y su madre es arquitecta. Sin embargo, ella dice que lleva “alas en la sangre”. Es que parte de su familia se dedicó a volar: “Mi tío fue helicopterista de la Fuerza Aérea, mi papá piloto de caza y mi abuelo fue uno de los precursores de la Fuerza, piloto de pruebas e ingeniero aeronáutico”

El día que llegó a la Escuela de Aviación Militar, leyó un cartel que le sirvió de motor: ‘Esto no es para cualquiera sino para que el tenga vocación’. La experiencia fue tan real como eso, “porque el esfuerzo diario es grande, al igual que la entrega”. admite. Aún así, jamás bajó los brazos.

“Es un camino difícil, donde uno resigna todo para estar siempre a disposición de la Fuerza Aérea”, asegura Vier. “Pero en el momento que me subo al avión y estoy en vuelo, entiendo porque vale la pena todo esto” , completa En el poco tiempo libre que le queda, le gusta estar con su familia, sus amigos y hacer deporte.

Su gran oportunidad llegó en 2018, cuando después de una minuciosa selección fue elegida para realizar un curso de Aviador Militar en Estados Unidos. Para lograr ser parte del programa debía tener uno de los cinco mejores promedios de la Escuela. La evaluación contempló su desempeño en en vuelo, nivel académico, nivel de inglés y capacidades éticas militares.

En 2018 cuando sus papás la visitaron en Colorado, Estados Unidos. En todo el programa de entrenamiento sólo se cruzó con otras cuatro mujeres

Los frutos llegaron en noviembre de 2019, cuando el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Edward Prado, destacó a la alférez Sofía Vier por convertirse en la primera argentina que egresó del Programa de Liderazgo y Aviación de la “US Air Force”, que pertenece a las fuerzas armadas norteamericanas. Un enorme logro para la cordobesa.

La oficial se entrenó durante un año y medio en la Base Aérea de Columbus , en el estado de Mississippi, que es el lugar de excelencia para la formación de pilotos militares estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. “Significó mucho sacrificio. Durante ese tiempo volé aeronaves DA20 y T6C Texan. Estoy agradecida con el personal de EEUU y la Fuerza Aérea Argentina por haberme dado la oportunidad de formarme en una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo”, resalta.

Sofía estaba cursando el programa en los Estados Unidos cuando la película Capitana Marvel se estrenó en los cines. “La fuimos a ver con mis colegas, y todos me señalaron como la protagonista. Algo que comenzó como un chiste terminó siendo mi nombre indicativo”.

En 2019 con su hermana en Columbus AFB

De vuelta al cielo argentino

Una vez en casa tuvo que elegir qué camino tomar: las opciones eran tres, de transporte, helicóptero o de caza. No lo dudó.

El 27 de mayo en un IA-63 Pampa II pilotó por aires mendocinos para cumplir con la primera parte del curso: una tarea poco sencilla, que consiste en operación de avión, familiarización de pilotaje, acrobacia, instrumental y formación e instrucción en maniobras básicas de combate. Todo eso a una velocidad de 880 kilómetros por hora. “Requiere mucha concentración pero siempre me tomo unos segundos para mirar la inmensidad de la Cordillera desde el cielo”.

La Fuerza Aérea Argentina forma sus pilotos de caza en el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) que tiene lugar en la IV Brigada Aérea, situada en El Plumerillo, Mendoza. Allí Sofía recibe los conocimientos teóricos, prácticos y califica para obtener su especialidad y así integrar alguno de los Escuadrones de combate operativos con los que cuenta la Institución.

Sofía fue elegida escolta de la Escuela de Aviación Militar

Este mes, obtuvo su especialidad de “Piloto de Caza-Bombardeo” luego de haber completado los patrones de vuelo de Formación Táctica, Maniobras Básicas de Combate, Maniobras de Combate Aéreo, Tiro Aire-Aire, Tiro y Bombardeo y Táctica Aire-Superficie. La ceremonia de egreso, que iba a tener lugar esta semana que pasó, fue postergada para fines de noviembre.

-¿Qué es la Fuerza Aérea para vos?

-En este momento es mi vida. Todos los que estamos acá la amamos, hay una vocación para que siga funcionando. Resignás y dejás todo lado. Es mi prioridad y siempre estoy disponible para ellos. En definitiva, es mi vocación.

