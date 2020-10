Polimá WestCoast, uno de los mayores exponentes del trap chileno: “Estamos cansados del racismo y de la xenofobia”

Polimá WestCoast es uno de los músicos más importantes de la escena urbana chilena.

El último 5 de octubre Polimá Ngangu, o más conocido como Polimá WestCoast, posteó un video en su Instagram con el que denunciaba y exponía el racismo y los prejuicios de la policía chilena. “Estamos cansados del racismo, cansados de la xenofobia” resume, con absoluta claridad y hartazgo, en el texto que acompaña la filmación. Con 22 años, Polimá es uno de los artistas más exitosos de la escena urbana trasandina y es negro, hecho que, al parecer, lo convierte en sospechoso. El día siguiente, le sucedió algo similar y también decidió compartirlo en sus redes.

“Soy muy positivo y sé que estamos muy cerca de que la gente se adapte y entienda cómo es este nuevo mundo. Tengo ganas de que todos podamos vivir tranquilos. Si no nosotros, la generación que sigue”, explica Polimá en charla con Infobae. El músico es hijo de un padre angoleño que llegó a Sudamérica escapando de la guerra. A pesar de haber nacido y sido criado en Chile, el joven artista sufre las miradas y la discriminación desde que tiene memoria.

Con su propia experiencia en mente y con la posibilidad de ayudar a otras personas decidió sumarse al trabajo de Fundación FRÈ, una asociación que se dedica a “acoger, dignificar y acompañar a los migrantes en Chile, promoviendo su inserción social y el emprendimiento para el desarrollo de sus proyectos de vida”.

-¿Cómo empezaste a colaborar con Fundación FRÈ?

-Con el pasar del tiempo, a medida que fui creciendo, vi las diferencias raciales que hacen con la gente que es de Haití, Venezuela, Colombia. Creo que en Chile no se respeta la diversidad de culturas y hay muchas familias que necesitan ayuda. Fundación FRÈ es un proyecto que ya estaba activo aquí en Chile y yo me sumé a la causa. Recaudamos muchos fondos que hemos ido entregando a las familias, ya ayudamos a miles de familias y aún seguimos activos con eso. Tenemos ganas de seguir sacándolo adelante y poder ayudar a más personas, y a quien lo necesite.

Sus colaboraciones musicales

El pasado 10 de septiembre Polimá lanzó “Run run stop”, su más reciente canción, nada menos que con Duki, el mayor exponente de la música urbana argentina. Con más de un millón de reproducciones, el tema expone cómo cambiaron sus vidas al convertirse en las nuevas figuras de la escena musical latinoamericana.

La generación de músicos que representa Polimá se caracteriza no solo por la viralidad de sus canciones sino también por la ausencia de miedo al componer y crear música. Una camada que no teme mezclar ritmos, como lo hizo el propio artista chileno en LuisMi, una canción con tintes urbanos, pop y funk. El rechazo a las etiquetas es otra característica que identifica a esta nueva generación de músicos.

-¿Por qué no les gusta que los encasillen?

-Creo que poner etiquetas acota demasiado el concepto que queremos entregar: nosotros somos músicos, hacemos arte y podemos expresarlo de distintas maneras. En nuestro caso, en diferentes ritmos. La gente que nos escucha sabe que lo siguiente que saquemos puede ser algo que los sorprenda, porque ya saben cómo es la música que venimos haciendo. Y es diversa, pueden toparse con cualquier cosa. También es diversión y disfrutar, más que nada. Entonces no me gusta encasillarme en nada, sino hablar de un concepto más amplio, más general.





Las más variadas influencias hacen lo propio para sacarlos de esas etiquetas que tanto rechazan. “Artistas como Alexandre Pires, Violeta Parra, Víctor Jara son parte fundamental de lo que soy ahora, porque fueron fuente de inspiración para mí. Fueron muy importantes en lo que soy, en mis letras y en mi identidad como artista también”, resume Polimá sobre sus influencias.

-Últimamente también hay muchas colaboraciones entre artistas de diferentes países, derribando fronteras también.

-Hay un respeto mutuo entre todos los artistas que están saliendo ahora. Es importante que se valore la diversidad de culturas y la música de los distintos países. Ahora con internet muchos artistas podemos tener contacto con el otro y compartir música más fácil sin la necesidad de tener que vernos en persona. Los países se conectan compartiendo música desde distintos países, combinándola, mezclando las lenguas, las culturas. Y va a suceder más a menudo de lo que esperamos, van a pasar cosas muy locas, featuring muy impresionantes.

El pueblo ayuda al pueblo

El 6 de octubre del 2019, con el fuerte aumento en la tarifa del transporte público en Santiago de Chile, comenzó en el país trasandino una serie de manifestaciones, disturbios y represión. Jóvenes y carabineros –la policía militarizada chilena- se enfrentaron en las calles por el hartazgo de un sistema evidentemente desigual.

“Estuvimos ahí presentes porque el pueblo ayuda al pueblo. Nosotros somos nacidos y criados en el barrio y es nuestra lucha también” , recuerda Polimá sobre su participación en las manifestaciones. Una de las mayores críticas al trap y la música urbana es a su poco compromiso social. Algo de lo que no se los puede acusar a los mayores exponentes chilenos. Cuando comenzaron las protestas, los referentes de la escena urbana trasandina no solo amplificaron el mensaje de los jóvenes sino que también realizaron conciertos gratis para ellos.

Polimá WestCoast denuncia, en su propio país, el racismo y la xenofobia que vive desde que tiene memoria.

-¿Por qué decidiste colaborar con las manifestaciones?

-Porque era importante que estemos todos juntos, unidos, luchando por la misma causa. Fue algo especial, algo memorable que jamás vamos a olvidar, y si sucediera de nuevo ahí estaremos de nuevo. Había que estar presente en todo momento y nosotros aportamos con las herramientas que teníamos. Jamás vamos a olvidar eso, porque fue algo histórico para Chile, que los artistas se hicieran presentes en la calle, no había diferencias de clases sociales. Apoyando a nuestra gente, a los jóvenes por un futuro mejor.

-Además sirvió para derribar el prejuicio de que el trap no tiene compromiso social.

-Eso sucede porque muchas personas que nos critican carecen de información con respecto a lo que está pasando con esta era moderna. Yo creo que no se adaptan y tampoco quieren aceptar el mensaje que está siendo tan poderoso, porque ahora lo que estamos haciendo musicalmente con el trap se está transformando en un lenguaje global. Yo creo que sólo es falta de información, y con el tiempo eso va a ir desapareciendo. Es muy loco y creo que eso es algo muy fuerte que va a pasar pronto.

Polimá Westcoast - My Blood Ft Pablo Chill-E

La popularidad

Su video más viral, “My Blood” -una colaboración con su compatriota Pablo Chill-E-, tiene más de 20 millones de reproducciones. Pero el éxito y la fama no se le subieron a la cabeza a Polimá: “Acá en Chile la fanaticada es muy grande, yo soy muy tranquilo, por lo que me considera muy humilde, porque lo tomo con calma”.

-¿Cómo te llevás con que te pidan fotos todo el tiempo?

-La verdad que disfruto mucho que la gente me entregue su cariño y me dé su amor. Yo trato de que sea recíproco, de ser agradecido. Porque por la gente es que uno está donde está, y no me olvido de eso. Así me pude comprar mi casa, que fue algo que siempre deseé, trabajé mucho por esto. Y se siente muy bien haberlo conseguido, haciendo cosas que amo además, que es la música, el trap.

