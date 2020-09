Cómo es el proceso de desinfección del transporte público con la nueva fórmula que elimina el coronavirus en superficies

En unidades de la línea Roca de trenes se comenzó a aplicar un nuevo sanitizante

Apuntando a evitar que el uso del transporte público se convierta en un foco de contagio y propagación del coronavirus, el Ministerio de Transporte de la Nación encabezó las pruebas de un nuevo producto sanitizante para limpiar y desinfectar trenes, colectivos y subtes. Los testeos comenzaron el 10 de septiembre pasado y la evaluación del proceso a lo largo de estas dos últimas semanas arrojó resultados positivos.

El desinfectante se probó en unidades de la línea Roca de ferrocarriles. De la tarea se encargó personal de Trenes Argentinos Operaciones y profesionales del Instituto ANLIS-Malbrán. “El producto testeado resultó eficaz en el combate de bacterias, destacándose sobre todo por su efectiva y larga duración en las superficies”, informaron desde la cartera que conduce Mario Meoni. Además adelantaron que “se está comenzando en la planificación de prueba de otro producto para uso aerocomercial”.

Según se detalló, durante las pruebas se aplicó el desinfectante de superficies BIOPLAN 250H al 1% (solución acuosa), utilizando pulverizadores manuales. Para la desinfección del instrumental de las cabinas de conductores Norte y Sur, se utilizaron paños para no dañar el interior del instrumental. En tanto que para el control microbiológico se usaron placas RODAC con medio de cultivo TSA, con el objetivo de analizar el proceso de desinfección de superficies como asientos, apoya brazos, pisos, ventanas y micrófono, entre otras partes.

Las pruebas de las últimas dos semanas arrojaron resultados positivos

Luego de apoyar el medio de cultivo de la placa sobre la superficie antes de la sanitización, se desinfectó con la nueva fórmula. “Se esperó 15 minutos para que el desinfectante actúe sobre virus y gérmenes presentes. Posteriormente, se apoyó el medio de cultivo de una nueva placa sobre las superficies desinfectadas”, se indicó.

En total, fueron incubadas 26 placas, invertidas por 48 horas a 35°C. Luego de este tiempo se realizó el recuento, que arrojó resultados positivos: “Hubo un intenso crecimiento bacteriano en las muestras tomadas antes de la desinfección, mientras que luego de la desinfección prácticamente no se observó crecimiento significativo en ninguna de las placas”, se aseguró.

El BIOPLAN 250H está elaborado a base de clorhidrato de Polihexametilen Guanidina (PHMG). La sustancia -de producción 100% nacional- fue seleccionada por el Ministerio de Salud de un total de cuatro analizadas por profesionales del Malbrán para disminuir el impacto del coronavirus. Desarrollada por la empresa Diransa, además de prevenir la propagación del COVID-19, también es efectiva en el combate de otras bacterias, hongos y virus como la escherichia coli, salmonela, hepatitis o influenza.

La fórmula tiene varias ventajas con respecto a la lavandina

Hasta el momento, para desinfectar las unidades del transporte público se utilizaba hipoclorito de sodio, es decir, lavandina. Pero esta nuevo agente descontaminante que se está testeando tiene algunas ventajas con respecto al hipoclorito: es menos agresivo, no es irritante en concentración de uso y no es corrosivo, por lo cual no afecta la electrónica de la cabina, y no requiere un lavado con desengrasante.

“Además, no mancha, no se inactiva por la luz solar y no presenta olor penetrante, por lo que su utilización es más amigable. Asimismo, presenta una estabilidad de dos años en dilución de uso, lo que permite seguir utilizando el producto preparado sobrante en la siguiente descontaminación”, detallaron las autoridades sanitarias.

Por el momento, el desinfectante se aplicará a unidades de ferrocarriles que circulan diariamente atravesando el Área Metropolitana de Buenos Aires. Luego se comenzará a utilizar en otras modalidades de transporte de pasajeros, como colectivos y subtes.

El agente descontaminante se usa por el momento en trenes que circulen por el AMBA

El ministro Meoni destacó que la iniciativa forma parte del plan implementado “desde que comenzó la pandemia, cuando asumimos el compromiso de proteger tanto a los pasajeros como a los trabajadores en el transporte público, a través de la puesta en marcha de una serie de protocolos de limpieza y desinfección de las unidades, hasta con apps innovadoras para la reserva de uso del tren en las horas pico".

