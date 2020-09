Saldo, recarga y reactivación: punto por punto, todo lo que hay que saber sobre el bloqueo de la SUBE

Desde que se decretó la cuarentena, el transporte público solo puede ser utilizado por personal esencial (Franco Fafasuli)

Frente al aumento exponencial de casos de coronavirus, que ya superó el medio millón de contagios, y ante el récord de circulación de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno Nacional decidió suspender las tarjetas SUBE de trabajadores no esenciales y de aquellos que no cuenten con documentación que respalde la atención de una situación particular.

Luego de 173 días de cuarentena, el Ministerio de Transporte publicó en el Boletín Oficial la Resolución 197/2020 mediante la cual se oficializó la aprobación del “Protocolo para la suspensión temporal de las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

La medida regirá en el AMBA y será de aplicación “para todas las tarjetas SUBE, nominalizadas o no, que registren usos en el transporte público automotor de pasajeros interjurisdiccional” en los casos que la misma “no esté asociada a un certificado de Circulación o documentación que acredite que se encuentra exceptuado para circular” y que haya sido utilizada para realizar viajes en trenes, colectivos o subtes “durante al menos dos días consecutivos”.

La suspensión de la tarjeta será temporal, durante siete días corridos, “a contar a partir de la fecha de su último uso”. En tanto se aclaró que el bloqueo “no producirá ningún efecto respecto del saldo de carga que posea dicha tarjeta, el cual podrá ser utilizado normalmente por el usuario al final el plazo de suspensión; no producirá la pérdida de ningún beneficio asociado a dicha tarjeta e inhabilitará su uso en cualquier dispositivo de uso y carga SUBE".

Transcurrida la semana de bloqueo, la reactivación de la tarjeta “será efectuada de manera automática, al usarse en la red de colectivos que integran el AMBA”.

En el Gobierno están preocupados por el aumento de circulación de gente en el transporte público (EFE)

A lo largo de los últimos seis meses de cuarentena, el Gobierno amagó en algunas oportunidades con implementar el bloqueo de tarjetas SUBE para disminuir la circulación de personas y con ello el riesgo de contagios, aunque la medida nunca había sido oficializada. Cabe recordar que desde que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el uso de transporte público solo está permitido para personal que cumpla actividades consideradas esenciales. Luego se agregó la posibilidad de tramitar el permiso de circulación para atender trámites impostergables, consultas médicas o asistencia de adultos mayores.

Hoy el Poder Ejecutivo oficializó la medida en un contexto de crecimiento exponencial de infectados de COVID-19 y ante la alerta que se encendió en el Ministerio de Transporte por el aumento de circulación de personas en el transporte público en el momento de mayor relajación de la sociedad frente a la cuarentena pero que contrasta con la situación epidemiológica.

De acuerdo al último informe de la cartera que conduce Mario Meoni, el lunes fue el día récord en circulación de pasajeros en el transporte público en el AMBA desde el inicio de la cuarentena. Según precisaron , 1.225.617 personas se movilizaron en trenes, subtes y colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. El dato es preocupante, no solo teniendo en cuenta que al inicio del aislamiento el promedio era de 550.000 pasajeros, sino que aumentó en más de 100 mil personas en las últimas jornadas, ya que registros de semanas pasadas indicaban que se movilizaban 1.100.000 personas en el transporte del Área Metropolitana.

