Dtoke, la leyenda del freestyle: “Lo mejor que pasó fue que Duki, Wos y Trueno se hayan retirado para hacer música”

Leyenda del freestyle, es una de los nombres fuertes para la tercera temporada de la FMS

“Bicampeón argentino y campeón mundial”, se escuchó en la Freestyle Master Series (FMS) local, competencia de las más importantes del circuito de freestyle en español. Fue en el 2018, y se la dijo Dtoke a un Wos que empezaba a consolidarse en la escena musical argentina.

Y si de rap improvisado en Argentina se trata, Dtoke aparece repetidamente en la primera página de imágenes en internet. Nacido en Rafael Calzada en 1986, Gastón Serrano –tal como figura en su DNI- es sinónimo de freestyle local, no solo por sus títulos, también por más de una década de trayectoria. Con 34 años fue dos veces campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos (único del país en lograrlo), en 2013 y 2015, y campeón internacional de la misma competencia tras su primera corona nacional. Dos años más tarde, en la final de El Quinto Escalón (2017), le ganó a Wos, se colgó el cinturón de campeón y se robó los flashes del desenlace del mítico torneo, entre otros laureles.

“Acá en Argentina el riesgo era grandísimo, pero nos la jugamos y hoy podemos trabajar y vivir de lo que nos gusta, lo cual es un privilegio sarpado”, reflexiona Dtoke a través del teléfono en conversación con Infobae. Esa apuesta, junto con otros referentes latinoamericanos y españoles, entre los que menciona a Kaiser, Papo, Skone, Chuty y Aczino, significó mucho trabajo, pero también lo que permitió que el freestyle pre-pandémico llenara estadios de 15 mil personas.

A días de empezar una nueva edición de FMS en Argentina -la tercera- Dtoke eligió a su candidato para llevarse el trofeo de este año: “Papo, al igual que los dos campeonatos anteriores. Y muy lejos no estuvo: en uno salió segundo y en el otro tercero”. El rapero marplatense, hoy figura destacada en la plataforma Twitch, es amigo de Gastón y también competidor histórico del circuito. “Arrancamos en el 2012 y desde entonces estamos entre los mejores 10 freestylers del país”, acentuó Dtoke marcando la cancha sobre la trayectoria de ambos.

-¿Cómo te preparás para esta nueva FMS?

-Voy a intentar rapear. Aflojarme y rapear, no voy a poner mi cabeza en modo competencia, de intentar pegar una trompada ingeniosa. Desde el 2013, 2014 que ya no entreno. Las batallas las voy llevando así, y eso me lleva a que no me genere presión y nervios por demás. Estoy entre los 10 mejores de Argentina, los conozco a todos y la mayoría son mis amigos. Voy a disfrutarlo.

-El año pasado, en la última fecha, te plantaste ante la organización en defensa de tus compañeros. ¿Cómo lo tomaron desde organización?

-El contenido que solté en el momento me salió 100% crudo, pero no es que le estaba tirando un palo a la organización, sino que estaba haciendo una pregunta como para replantearnos. No fue a modo de protesta.

-¿Y qué te dijeron?

-Sí, hubo un “che, esto no se puede hacer, te tendríamos que sancionar”. Y bueno, bro, si les parece, dale. Qué te puedo decir. En parte tienen razón, pero también pienso de esa forma. Con los CEOS de Urban Roosters nos conocemos hace siete, ochos años, cuando Urban recién se estaba armando.

-Ya hay cierta confianza en ese vínculo.

-Cuando tengo que hablar de algo, tanto con la gente de Red Bull como con la gente de FMS, hablo a calzón quitado. Porque ya son muchos años trabajando juntos, ya me conocen, saben cómo pienso, cómo soy. Yo digo lo que pienso y como creo que pueden llegar a ser las cosas. Y también estoy abierto a todo lo que tengan para decirme. Siempre.

-¿Tuviste repercusión positiva o negativa en redes sociales por eso?

-A mí me llegaron más mensajes buena onda que mala onda. Es simple, el que no te quiere te va a bardear y el que te quiere va a decir que sos un capo. Después si da que hablar, que hablen, estamos para eso.

-¿Cómo te llevás con la fama y la popularidad?

-Lo que me da regocijo es el respeto. Cuando veo que otra persona que está en el movimiento, o que vos respetás por los valores que tiene o por la música que hace, y te das cuenta que te respeta por lo que hiciste, eso es gratificante al mango. Y por otro, es lindo llegar a un lugar y que te reconozcan, que te quieran atender de otra forma... pero me pone un poco incómodo.

-¿Sos consciente de que sos una parte fundamental para que el freestyle en toda la región?

-Me siento súper parte de las personas que impulsaron el crecimiento del freestyle tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y es un gran orgullo, pero también fue un gran laburo y una apuesta. Le entregamos 10 años de nuestras vidas a algo que era un riesgo, porque no teníamos un referente al que apuntar.

-¿Y te acordás cómo fue esa primera época?

-Mirá, para darte un ejemplo, Skone -rapero español-, campeón internacional, vaciaba fletes; yo, campeón internacional, trabajaba de remisero; Chuty estudiando en la universidad y haciendo no sé qué otra cosa para ganarse un mango. No estaba fácil la vuelta, porque veíamos que el público estaba, pero no podíamos monetizarlo. Tuvimos que ponernos en el papel de productor, de inversor, de sponsor. Uno mismo ser todo: cortar los tickets, armar el escenario, convocar a los competidores y al público, ir y hablar con el dueño del lugar donde vas a hacer el evento. Ocuparte de todo.

-¿Por qué dejaste de competir en Red Bull?

-No me anoto a la Red Bull porque creo que perseguir una meta que ya alcancé dos veces es como no querer seguir creciendo. Me parece que tengo que poner la energía en otro lado. Al no haber nuevos campeones, nuevas figuras destacadas y son siempre los mismos, creo que llega a frenar un poco la cuestión.

-Después de más de 10 años en el circuito y con tantos títulos y escenarios encima, ¿pensás en el retiro?

-A veces se me cruza por la cabeza retirarme de las batallas, y lo charlo mucho con Papo, con gente de esa época. Pero también el haber peleado tanto tiempo para que el freestyle llegue a donde llegó y no disfrutarlo hoy en día sería como medio tonto.

-¿Sería un buen marco para el retiro el coronarte campeón en la última fecha de la FMS?

-Sí, totalmente. Y no necesariamente ganando un campeonato, sino diciendo “llego a la ronda que llego, por más que me saquen en primera”. Hacer como una despedida del circuito competitivo así oficialmente. Pero no me retiraría descendido eh. Trataría de romperla un año más si eso pasa y después hacer el retiro.

La Freestyle Master Series (FMS) es una competencia organizada por Urban Roosters, que ya tiene ediciones en España (de donde es originaria), Argentina, Chile, México y Perú. Con un formato de liga, en la que todos los competidores se enfrentan entre sí, FMS junta a los 10 mejores improvisadores de cada país en un torneo anual cuya locación va rotando por las distintas ciudades.

A causa de la pandemia, la primera jornada se realizará el sábado 29 de agosto desde las 17.30 hs, sin público y se podrá ver de forma virtual en el canal oficial de YouTube de Urban Roosters y a través de Claro Streaming. En Argentina, la de este año será la tercera edición. Wos fue el campeón en la primera (2018) y Trueno en la segunda (2019).

-¿Qué sentís con los pibes que empezaron en el freestyle y hoy están dedicados de lleno a la música?

-Ellos están saliendo a patear puertas por nosotros. Yo creo que lo mejor que pudo haber pasado es que Duki, Ecko, Lit Killah, Wos, Trueno, se retiren del freestyle y se metan en la música. Expanden mucho más. Y cuando los conoce gente nueva, porque suenan en todas las radios, se preguntan: “Che, ¿este pibe de dónde salió?”. Después nosotros tenemos que dar un show de calidad para que la gente diga “mirá que bueno que está esto”, y se sumen.

-¿Y a vos no te dan ganas de mandarte de lleno a hacer música?

-Me gusta, pero soy muy enroscado. Para sacar música tengo que escribirlo una noche, al otro día grabarlo y, esa misma tarde, que me lo terminen de editar y subirlo con una foto. Me pasa que si lo escucho tres veces no lo saco, porque digo “no, le arreglo esto, le cambio esto otro”.

-¿Y tu nueva faceta de streamer? ¿Cómo la descubriste?

-Lo venía pensando ya cuando Papo arrancó con We are Snowball (el canal de YouTube del freestyler marplatense); lo veía y me gustaba lo que estaba haciendo y también venía viendo a Coscu hace un montón de tiempo. Tengo pensado, de acá a mediados o fines del 2021, meterme de lleno en el stream, YouTube y todo lo que tenga que ver con las plataformas digitales. Además, porque creo que se ha explotado mi imagen una bocha y no la exploté demasiado para mi propio beneficio.

-¿Pero lo ves como un trabajo?

-Quiero incluir un poco de comunicación, de stream, hablar con el público, generar contenido propio Estoy con ese proyecto en la cabeza, completamente. También lo veo como una manera de no extrañar el movimiento el día que deje de competir.

Dtoke debutó en la actuación con su participación en la tercera temporada de El Marginal como parte de la Sub-21.

-Eso te va a dar una exposición más directa, como con las redes sociales. ¿Cómo te llevás con ellas?

-Ahora con lo del stream hay más buena onda que mala onda. Al principio, fuimos baneando -quitando- a los haters que teníamos adentro del stream y fueron entendiendo que si venían a putear gratis se iban a ir baneados. Armamos una comunidad bastante sana. Tratamos de no romperle los huevos a nadie, hacer la nuestra, hacer todo en forma orgánica, no colgarnos de nadie. Armar nuestro propio espacio dentro de la plataforma.

-¿Y con los videojuegos? ¿Cómo venís? Es otra actividad que creció mucho en pandemia.

-A veces transmito un rato jugando al Counter Strike. Aunque últimamente no estoy jugando a nada, online ni offline. Pero me gustan los juegos de rol, tuve una época que jugué mucho al Mu Online, cuando era guacho, 17, 18 años, y metía 12 horas por día. Limaba mal.

-Arrancan el sábado la nueva temporada. ¿Cómo ves al freestyle en tiempos de Covid? No va a haber público. Hasta ahora una parte esencial.

-Creo que le va a venir bien este tiempo de relax al freestyle porque estaba super explotado. Buenísimo porque el crecimiento que tenía lo pedía, pero esto de haber frenado un poco ayuda a calmar las aguas. Todos tienen más ganas de competir, más ganas de hacer cosas. Cuando se active de nuevo va a reventar todo, mal.

-Las pibas en el freestyle, ¿debería haber un cupo o se lo tienen que ganar en las calles y en los escenarios?

-Hoy el público, y el circuito en general, es mayormente masculino. Está bueno que ellas tengan un espacio propio donde puedan hacer eventos femeninos para ir puliéndose e impulsarse. Y al mismo tiempo soy de los que piensan que respetarla también es decirle “ganátelo”. Pero entiendo que en este momento, que son pocas participantes mujeres, darles un lugar para que puedan mostrarse y motivar a que otras lo hagan está bueno para que esto se haga un poco más mixto, tanto el público como los artistas.

-La última: ¿Cuál es el clásico internacional de Argentina?

-España, sin dudas. Me tratan bien, los amo, pero no sé por qué tengo una pica con ellos. Desde que empecé a consumir freestyle fue admiración y pica. Siempre me han tratado con mucho respeto, con mucha cordialidad. Pero a la hora de subirme a un escenario, si me preguntás un clásico, le quiero ganar a España. Igual, siempre pierdo con los españoles. Por ahí por eso tengo la bronca, ja.