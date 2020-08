Feroz incendio en el casino de Necochea

Incendio en el casino de Necochea

Ubicado en el Parque “Miguel Lillo”, sobre la Avenida 2, el casino de la ciudad balnearia de Necochea supo disfrutar de su esplendor hace ya varias décadas. Esta tarde alrededor de las 19 horas, en medio de la extensión del aislamiento “social, preventivo y obligatorio”, el lugar que desde hace meses permanece cerrado volvió a ser noticia. Fue después de que una parte del Teatro “Auditorium” comenzara a incendiarse.

El lugar, sede de obras de teatro durante la temporada de verano, está en llamas desde hace horas. Según pudo saber Infobae hay varias dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. “ El fuego se originó en el teatro el cual se encontraba sin funcionar ”, explicaron los bomberos, que no descartan que haya sido intencional.

En el lugar está presente el intendente Arturo Rojas, personal de Defensa civil, de la Cruz roja y ambulancias del SAME. De acuerdo con la información que aportaron a este medio, el viento en la zona estaría complicando el trabajo de los bomberos que están allí desde hace más de dos horas.

“Las imágenes que se ven por la televisión y circulan en redes sociales son muy tristes. Se está prendiendo fuego un teatro emblemático de nuestra ciudad. Se está perdiendo parte de la historia de Necochea ”, apuntó en comunicación con un noticiero, el periodista local Alejandro Silva. Para los trabajadores del Casino, la noticia fue devastadora. “ Más que un incendio parcial es un desastre, estamos rezando que no cruce la sala de juego porque se quema la plata, las fichas y todo ”, dijo a un portal local Fernando Hansen, delegado de los trabajadores del casino.

Fundado en febrero de 1973, no es la primera vez que el casino de Necochea sufre un incendio. El primero fue en 1978, el segundo en 2001.

Diseñado por el arquitecto Roberto Quiroz, el casino de Necochea fue fundado en febrero de 1973. Cinco años más tarde, en 1978, se prendió fuego la sala de juegos. En 2001 las llamas arrasaron con una de las salas principales. Según trascendió, el área afectada por el incendio de esta tarde mide 120 metros por 80 y tiene capacidad para 650 personas.

En enero pasado, medios de Necochea ya habían publicado una nota acerca del triste presente del Complejo Casino, propiedad de la Municipalidad. Hicieron referencia a un estado avanzado de deterioro y abandono, denunciaron rotura de mampostería, cielorrasos y un sinfín de vidrios quebrados por actos de vandalismo. En definitiva: lo describieron como un “edificio en ruinas” . La excepción, por supuesto, era la Sala de Juegos.

Desde la cuenta del Multitabaris COMAFI sostienen que el incendio de un teatro es de las peores noticias para la comunidad teatral argentina.

Son varios lo que lamentan el episodio. Desde la cuenta del Multitabaris COMAFI sostienen que el incendio de un teatro es de las peores noticias para la comunidad teatral argentina. Otra que se mostró muy afligida fue Guillermina Valdés. Oriunda de Necochea, la pareja de Marcelo Tinelli expresó su dolor vía Twitter.

“Más allá de que no me gustan los casinos, no puedo creer que se esté prendiendo fuego ese espacio en mi querida ciudad, construcción que tiene que ver con nuestra historia y donde pase momentos increíbles porque no era solo un lugar de juego, era mucho más. Ese espacio tenía un teatro con una acústica increíble, una pista de patinaje, una pileta y un espacio común que no fue realmente aprovechado y mantenido en el último tiempo. Me da muchísima pena lo que está pasando”, apuntó.

El conductor de televisión Marcelo Tinelli también se manifestó al respecto. “Que tristeza absoluta, todo esto que pasa en la hermosa Necochea”, sostuvo.

