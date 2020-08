Las fotos de San Cayetano antes y después de la pandemia: cómo afectó el coronavirus a la tradicional celebración católica

Un grupo de fieles desafió al clima y al coronavirus y se acercó este viernes a la Parroquia San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, para agradecerle al “Patrono del Pan y del Trabajo” en su día.

Si bien la iglesia permanece cerrada por la pandemia, algunos fieles con barbijos llegaron a los alrededores del santuario, debajo de una llovizna persistente, y custodiados por efectivos de la Policía de la Ciudad, se convirtieron en una de las postales del día de la celebración católica.

Durante la tradicional misa de San Cayetano, que los fieles siguieron a través de redes sociales, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Poli, pidió a las autoridades que no sean indiferentes ante el aumento de la pobreza infantil y envió un mensaje especial a los trabajadores de la salud que trabajan durante la pandemia.

“Hoy vamos a pedir para que no les falte el pan y lo necesario para una vida digna a todos los argentinos, pero muy especialmente pediremos por estos más de 7 millones de chicos y chicas pobres, con niveles de indigencia que nos avergüenza y nos humilla”, dijo el arzobispo.

Y agregó: “Que nadie se escandalice, escandalizarnos no sirve de nada; dejemos que nos golpee el corazón porque sabemos que en la indigencia la supervivencia se hace difícil y deja huellas que no pocas veces marca la vida entera. Ante esta realidad, no podemos pasar indiferentes, nos debe mover la conciencia a los adultos, especialmente a los que tenemos alguna responsabilidad en la dirigencia de hoy”.

Además, Poli envió durante la misa un mensaje a los trabajadores de la salud: “Llegue esta bendición a quienes trabajan en hospitales, clínicas y en los lugares donde son atendidos los afectados por la pandemia”.

Según se informó, desde el jueves por la noche y hasta este viernes a las 22:00 estará cortada la circulación en Roffo entre Cuzco y avenida General Paz, que son las calles que rodean a la parroquia.

En tanto, el cura párroco Alejandro Vignale, utilizó las redes sociales para pedirle a los fieles que no concurran a la iglesia este viernes. “Esta vez San Cayetano va a tu casa”, es el mensaje que el padre Vignale envió, y además informó que las misas se pueden seguir por Facebook y por YouTube.

Las visitas en las redes sociales de la misa de apertura de San Cayetano durante la madrugada de este viernes superaron las 20 mil.

“Por la realidad de la pandemia que vivimos el templo estará cerrado y aconsejamos armar un altarcito en nuestras casas con la imagen de San Cayetano, Jesús y la Virgen y reunirnos a rezar con nuestras familias pidiendo lo que necesitamos”, señala un posteo en las cuentas oficiales de la iglesia de San Cayetano.

Seguí leyendo:

En la misa de San Cayetano, Mario Poli pidió que la dirigencia no sea indiferente ante los 7 millones de chicos pobres

Por qué San Cayetano es el santo más argentino