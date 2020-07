“Los primeros 40 días estuvimos el shock porque teníamos el teatro y el restaurante cerrados. No sabía que hacer... sueldos sin pagar, deudas, servicios. Pensamos en vender el local para pagar las deudas acumuladas. Mi hijo se conectó con productores de La Plata para buscarle una vuelta y tratar de sobrevivir. No estaba convencida porque desconocía el rubro. Era tanta la desesperación de no tener dinero que nos animamos”, confiesa Liliana Moreno, propietaria del lugar.