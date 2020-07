“Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron, para no olvidar”. Este año, para rendir homenaje a las 85 víctimas del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 -del que se cumplen 26 años- AMIA convocó al ascendente cantante y guitarrista Mateo Sujatovich, líder de la banda “Conociendo Rusia”, que compuso “No se borra”. La canción reivindica el valor de la memoria, y Sujatovich contó con la colaboración de Zoe Gotusso y la participación especial de León Gieco. El tema dio lugar a un emotivo video que publicó la institución.