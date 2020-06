“Donde hay un peligro potencial o sumisión a un poder no podríamos hablar estrictamente de libertad. Una puede hacer lo que una quiera, siempre y cuando no esté negociando quedar enjaulada para toda la vida, sujeta a un estigma . Si no podés salir de ese tramo de tu vida y quedás para siempre como ‘la mina del video’, no estás siendo libre”, explica.