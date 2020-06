Cabrales también fue consultado por el contexto económico que atraviesa el país y por la decisión del gobierno nacional de intervenir y comunicar la expropiación de la empresa Vicentin. “El Gobierno está a tiempo de modificarlo. Es una decisión poco feliz, el Estado no tiene que ser empresario. Aún falta que lo resuelva el Poder Legislativo. Reconozco que me tomó por sorpresa porque no debe ser un tema de agenda del Gobierno, aunque hay que esperar el proceso. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, a ver qué final tiene”, sostuvo.