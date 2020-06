"Luego de eso, mi papá pidió entrar a ver a mi mamá y contarle personalmente la noticia. Mamá no lo podía creer. Pidió que entrara mi abuela y le preguntó: ¨¿Es verdad lo que dice Martín?”. Cuando se lo confirmaron, ella enseguida pidió verme. Lo primero que hizo fue incorporarse (pidió ayuda, ya que estaba muy dolorida) y me desvistió para verme entera. Entonces me agarró y me abrazo muy fuerte y no me soltó por un rato. Jamás mis padres sintieron lástima”, dice con cierta melancolía.