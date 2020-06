Reinhold cuenta que viene de una familia que le dio una casa y una buena educación. "Soy una persona muy afortunada, de la parte más chica de la población mundial. Además, tuve mucha suerte de poder hacer una carrera que me permitió acceder a muy buenos trabajos. Esta posición de no tener necesidades básicas me ayudó a decirle muchas veces que no a trabajos en los que me ofrecían muchísimo dinero, pero que en algún punto no me satisfacían”.