Si bien se cumplieron con todas las medidas de seguridad y distanciamiento ante la visita, la intendente de Charata, María Luisa Chomiak, solicitó a los que estuvieron en con la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de Chaco, que no salgan de sus casas "hasta tener más precisiones y detalles de protocolos a seguir en esta situación”. “En lo particular, si bien no tengo síntoma alguno, me someto a cumplir el aislamiento y el domingo me realizaré al hisopado correspondiente, al igual que la presidente de Concejo”, expresó.