Certificó que su firma no cuenta con locales a la calle en el Área Metropolitana de Buenos Aires: todos permanecen cerrados dentro de los shoppings. De modo que no significa un estímulo financiero la apertura de los comercios de proximidad: “La noticia es buena pero es totalmente insuficiente porque abren locales barriales pero la gente no se puede desplazar más de cinco cuadras a la redonda. Eso puede ser suficiente eventualmente para un almacén o para una mercería. Pero normalmente no hacés compras de artículos de moda en un radio de pocas cuadras, salvo que estés en un lugar estratégico como la avenida Avellaneda, por ejemplo”.