Los cóndores no son cazadores sino carroñeros, lo que se ve a simple vista: no tienen pico de punta como las aves rapaces, no tienen garras y tiene la cabeza pelada. “Eso demuestra que el animal no es cazador y, además, cumple una función muy importante en el ecosistema porque son controladores fitosanitarios. Esto significa que si ellos no estuvieran controlando a los animales que se mueren, si no los comieran, esos cuerpos generarían plagas, por eso tienen una función específica en el ecosistema y se los debe cuidar”, amplió.