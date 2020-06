Dijo que el concepto de que “la democracia está en riesgo” en el sentido institucional fue lo que lo llevó a firmar la solicitada y que el “neologismo “infectadura” le causó gracia”. “Forzado y un poco contradictorio con el objetivo. O sea: si el tema es que todas las decisiones las toman infectólogos, habría ido por “Infectocracia”. Sin embargo, son minucias: los mensajes necesitan ganchos para que se preste atención y las solicitadas no se escriben para que no las lea nadie sino para que se viralicen. En ese sentido, infectadura me parece un neologismo forzado, pero obtuvo lo que buscaba: que se hable”, remarcó.