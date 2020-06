“Nosotros queremos llegar hasta el último contacto para poder controlar el foco. Esa es nuestra tarea y nuestra prioridad en este momento”, manifestó y recordó la importancia de que haya una revisión de la falta de responsabilidad social. “Cada uno va a tener que asumir conciencia de sus actos. Yo creo que esta gente no tuvo conciencia plena en el momento. La gente venía cómo minimizando las medidas y pensando ‘no pasa nada si me junto’. Hubo una irresponsabilidad que tiene que tener una consecuencia y una pena y la gente que no participó y está contagiada también quiere que se tomen medidas”.