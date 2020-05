A través de su abogado, la médica presentó hoy un pedido de eximición de prisión en la Justicia. Mientras avanza la investigación, ella permanece aislada. “El camino es darle a la paciente todos los cuidados que requiera, asegurarle los cuidados, cumplir los protocolos. Hemos ido sobre todos los contactos de una actitud irresponsable, de una doctora que no supo, no sólo no cuidarse a ella, sino que no supo cuidar a sus pacientes y ni siquiera a sus progenitores”, aseguró Uñac.