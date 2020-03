“Nuestra cuarentena es un lujo y privilegio único”, dicen ambos convencidos que la propuesta no podría haber llegado en un mejor momento. “Somos afortunados porque no pagamos hospedaje y disfrutamos de lo que nos rodea. Los primero días no sentimos las consecuencias del aislamiento. Recién la semana pasada vivenciamos lo que nos relataban nuestras familias y conocidos en Buenos Aires. Lo vemos cuando vamos al pueblo a buscar provisiones con negocios cerrados y gente usando barbijos y guantes. Tratamos de mantenernos positivos y mandar buenas energías”, coinciden.