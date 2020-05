El hecho se conoció cuando Araceli, una de las 5 hijas de la mujer, quiso comunicarse por teléfono con su mamá pero no pudo hacerlo. Tampoco respondía su papá, Romero. Habían quedado que al mediodía pasaban a buscar a sus tres hijos menores, que se habían quedado a dormir en lo de Araceli, pero no aparecían, no respondían sus celulares ni atendían el teléfono fijo.