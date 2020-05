Es que, cuando estaba a punto de subir a la ruta, se decretó la cuarentena para evitar la propagación masiva del coronavirus y los planes de la familia Marcovich se postergaron. “Me quedé con esos 50 mil pesos y lo usé para vivir. Iba al supermercado para tirar 10 o 15 días y se me iban 7, 8 mil pesos en cada compra. Eso, más algún otro gasto me comió toda la plata. No pude ni pagar la luz y me llegó aviso de corte”, explica Marcovich.