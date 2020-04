El 27 de enero de 1857 le suministró los últimos sacramentos a Guillermo Brown, quien moriría el 3 de marzo. El propio cura, ese mismo día, fue el encargado de informarle al ministro de Guerra y Marina, la noticia: “Él fue, señor ministro, un cristiano cuya fe no pudo conmover la impiedad, un patriota cuya integridad la corrupción no pudo comprar, y un héroe a quien el peligro no pudo arredrar”, escribió.