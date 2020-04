La ejecutiva financiera no está de acuerdo con la teoría de que “los abuelos” son alérgicos a las nuevas tecnologías. Hay que darles una oportunidad, y si tienen dificultades, ayudarlos, capacitarlos. Pero no es cierto que una persona de la tercera edad no pueda manejar una computadora, no entienda el home ranking o sea incapaz de utilizar un smartphone.