Su lectura es que los barbijos o cobertores caseros son medidas adicionales y que no existe evidencia científica que compruebe verdaderamente su utilidad. Su preocupación radica en la idea de falsa seguridad que este instrumento de protección pueda inspirar: “ El mensaje que tengo para dar es que no reemplaza ninguna de las otras medidas, no reemplaza el lavado de manos ni quiere decir que ahora con un barbijo casero puedo ir a una fiesta o pueda hacer una reunión en mi casa ”. Aprueba su uso a conciencia: solo si está bien usado, si se lo lava con periodicidad, si no invita a acercar las manos a la cara y si no sustituye las acciones de prevención de contagio recomendadas desde el día uno de la infección.