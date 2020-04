El mismo Juan Pablo II que batió todos los récords en materia de beatificación (más de 1300) y reveló al mundo el tercer secreto de Fátima fue el autor de la encíclica Fides et ratio (año 2000) en la cual afirmó que la fe necesita de la razón para no verse reducida al mito o a la superstición: “No puede haber competencia alguna entre la razón y la fe, escribió. La Iglesia reconoce los esfuerzos de la razón para alcanzar objetivos que hacen la existencia personal más digna”. En el mismo documento atacó a quienes “han sustituido con la duda sistemática cualquier posibilidad de certezas”, reafirmando así la existencia de la verdad absoluta, para él la Verdad religiosa. “Doy los pasos que doy, no como los da el mundo, sino como yo los doy”.