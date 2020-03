La primera epidemia de la que ha quedado huella documental, gracias a un testigo directo, el historiador Tucídides, fue la peste que asoló Grecia en los años 430 a 426 a. C. y que habría causado decenas de miles de muertos, entre ellos el estratega militar y estadista Pericles, que dejó su marca en la historia de Atenas. Aunque en su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides dejó una crónica de esta epidemia, no se sabe con exactitud de qué enfermedad se trató. Es uno de esos misterios que apasionan a los historiadores. Hasta hoy los especialistas no se decantan entre tifus o fiebre tifoidea.