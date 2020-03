En cuanto a mi salud, me encuentro bien. En Italia, casi toda la sociedad está hipocondríaca sintiendo algún que otro síntoma, incluyéndome, pero no podemos hacerle perder el preciado tiempo y los recursos a los médicos con algo ligero. Tengo a mis padres, que son mayores, lejos, y me preocupo por ellos. No tengo claro si están dentro del grupo de riesgo pero tranquilamente puedo decir que yo me preocupo más por ellos que ellos mismos. No comparto ninguna religión, no tomé la comunión ni me confirmé, pero volví a creer. Esto puede ser visto como un acto de hipocresía y lo acepto, pero la acción de poner las dos manos juntas me salió naturalmente y eso nadie me lo puede discutir.