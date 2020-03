Y sigue: "Tenemos que salir de la idea de que la penetración lo es todo en el acto sexual. Sacarle peso a lo vaginal, porque así solo le damos importancia a la reproducción, y a esta fijación de que el pene es lo central en el sexo y que si no está erecto no puede suceder nada. No necesitamos un pene erecto constantemente en un encuentro sexual para pasarla bien. Podemos tener sexo con el pene erecto y sin que esté erecto. Lo único que necesitamos es comprender que no todo es la penetración. Y eso es un montón para nosotras, pero también para los varones”.