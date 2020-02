Durante la investigación judicial, los imputados asegurarían que eligieron a Alterman no sólo porque había estado en el sindicato de cerveceros de Rosario durante la noche del tiroteo. También, porque estaba vinculado al grupo guerrillero marxista que en el momento del crimen marchaba por el monte salteño, dirigido por el periodista Jorge Ricardo Masetti e inspirado por el Che Guevara desde Cuba. Pero no pudieron aportar ninguna prueba o ni siquiera un indicio de semejantes afirmaciones, que no eran ciertas.