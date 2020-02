Se instaló en Junín y puso un supermercado en la calle Benito de Miguel, de esa ciudad. Se dio cuenta que su nombre era demasiado difícil y decidió llamarse “Ana”. Después de dos años fue a la Justicia para pedir la ciudadanía argentina. El juez federal de Junín, Hector Plou, le otorgó el aval. Pero el fiscal apeló: es que la mujer no hablaba español, dijo. “Estaba nerviosa, no es que no las supiera. Determinaron que no sabía español en función de esas dos preguntas”, se quejó ante Infobae el abogado Germán Pérez, representante de la mujer.