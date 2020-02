Para el profesor Gerardo Di Fazio Lorenzo, coordinador de Culto de la Cámara de Diputados, “los cementerios, tal y como los conocemos, te interpelan ya al ingresar, estatuas, cruces, bóvedas, todo grita la finitud de tu vida, no la del difunto que ya no está. En estos tiempos, la juventud perpetua es lo que se busca incansablemente. Hay que evitar, ver, oler y contemplar cualquier cosa que nos recuerde que tarde o temprano moriremos. Por eso en los cementerios parque no hay absolutamente nada que nos indique el fin de nuestra existencia…Se entiende que morir ya no es algo natural sino un ‘fracaso a ser jóvenes y bellos para siempre’. Ya no hay velatorios, y se lleva el cuerpo a la cremación. No queda ni una recuerdo del paso por la vida de esa persona porque ha fracasado, ha muerto”.