“Nosotros somos como abogados del diablo. Pueden venir las monjas a decirnos que tal persona es una santa, pero necesitamos pruebas, y las buscamos”, cuenta la doctora Adriana Mendía, que tiene un oficio muy particular, casi único: exhuma los cadáveres de quienes aspiran a ser santos o beatos, constata si esos cuerpos muestran signos sobrenaturales, o permanecen incorruptos a pesar de años de estar sepultados. Y estudia los milagros que, dicen, realizaron. “No cualquier curación lo es -señala-. Para ser milagro debe cumplir tres condiciones: que no tenga explicación científica; que sea inmediato, que no haya que esperar diez años, por ejemplo, que alguien se sane, y que sea perdurable en el tiempo, que no se cure hoy y mañana enferme de lo mismo”. Una labor que lleva a cabo en el mayor de los secretos, y que hoy revela para Infobae.