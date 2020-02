Durante horas se pidió por la memoria, verdad y justicia. Hubo también gritos que clamaban “cadena perpetua” para los rugbiers. Primaron la bronca y la indignación. Uno de los carteles rezaba la inscripción: “No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen”. Otra de las pancartas decía: “Que la plata no sea el poder”. Como si en Argentina fuera necesario dejar asentado los reclamos en escritos para que la Justicia “vea bien”. Hubo aplausos para Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa. Y gritos de reclamo a la policía, a los dueños de Le Brique y al municipio, por “mirar para otro lado” y no haber puesto parlantes para escuchar el discurso en el Congreso de los padres de Fernando.