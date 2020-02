En 1994, escribió su autobiografía. El título, The Kid stays in the picture, alude a un episodio en los comienzos de su carrera. Robert Evans tenía el rol del joven torero junto a Ava Gardner en el film Fiesta (1957), basado en un libro de Ernest Hemingway. Al parecer, otros actores del film le pidieron al productor, Darryl F. Zanuck, que echara a Evans, pero el ejecutivo envió un telegrama que decía: “The kid stays in the picture” (El chico se queda en la película).