“Todo me lleva a creer que el niño no habría sido lo más importante en la vida de Christine V. - sigue imaginando Duras- Por qué no? Sucede que las mujeres no aman a sus hijos, ni sus casas, que no son las mujeres de interior que se espera que sean. (...) Que no son buenas madres (...) pero que pese a ello hayan padecido todo, el casamiento, el sexo, el niño, la casa, los muebles y que eso no las haya cambiado. ¿Por qué una maternidad no sería mal recibida? ¿Por qué el nacimiento de una madre por la llegada del hijo no sería fallida por el par de cachetadas del hombre por unos bifes mal cocidos, por ejemplo?"