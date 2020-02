Este año, el aclamado director ocupó el centro de la discusión pública por dos motivos. El primero fue el lanzamiento de El Irlandés, la superproducción de tres horas y media estrenada en Netflix en noviembre de 2019. Con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci como protagonistas, la película supone una gran apuesta, no solo en términos económicos –159 millones de dólares–, sino también de construcción dramática. Además, con esta película Scorsese se convierte en el director de cine con más nominaciones a los premios Oscar (un total de nueve en toda su carrera). En esta edición es candidato a Mejor Director, y El Irlandés fue nominada en la categoría Mejor Película y Mejor Fotografía, entre otros. No deja de ser curioso que compita con Todd Phillips, director de The Joker, si consideramos que The Joker es poco más que un remix de Scorsese: toma por un lado la marginalidad neoyorquina de los ‘70 de Taxi Driver, y, por otro, al comediante fracasado de El rey de la comedia (interpretado por De Niro), una película poco conocida de Scorsese en la que el protagonista urde una estrategia criminal para llegar al prime-time de la televisión y al fin ser escuchado.