El cineasta le dio la razón a su compañero de profesión: "Cuando Scorsese dice que no es cine, tiene razón. Uno espera esperamos aprender algo del cine. Esperamos obtener algo, que nos ilustren, que nos aporten conocimiento, que nos inspiren, y no creo que obtengas eso con Marvel, porque hace películas sin riesgo”, dijo el director, y añadió: “En realidad, Marty fue amable. No dijo que eran despreciables, como lo estoy diciendo yo”.