-Yo nací un 28 de octubre. Y en mi último cumpleaños, mientras dormía, apareció Luis. No lo soñé. Me dijo que no era la primera vez que se materializaba. Nos abrazamos fuerte, como aquel día en el andén, me daba miedo hacerle daño. Era como una charla de protección que yo tenía con él. Pero Luis me decía: “Loco, quedate tranquilo que estoy muy bien, quería ser el primero en saludarte”. Cuando me desperté, mi mujer me dice, “tenés la cara iluminada, ¿qué te pasó?”. “Si te lo digo no lo vas a poder creer”, le contesté. Algunos pueden creer, otros no. Yo era bastante escéptico pero no me caben dudas que se apareció. Y ese fue el mejor regalo que tuve desde que Luis murió.