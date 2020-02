“Tiene razón, cuando las empresas ofrecen su producto para un sorteo, que es publicidad, se hacen cargo del envío. Eso sin contar que no les significa enviar 20 cajas a un destino”, escribió Daniela, una seguidora de catador, debajo de la discusión. A lo que Basilotta respondió: “Yo no necesito publicidad, Daniela. Ofrecí, si no las quiere, lo lamento, le regalaré a merenderos y escuelitas rurales que me lo soliciten de todo el país. A otra cosa mariposa”.