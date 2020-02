El usuario “M.A.S.” le profirió: “En vez de indignarte tanto, una técnica novedosa es mirar los precios antes de pedir....”. A él, Alex eligió responderle: “Yo no me indigno. Solo muestro una realidad para que despues Marquitos no diga que hay una inflacion del 2%”. El “Marquitos” no era a Peña, el ex jefe de gabinete, sino a Lavagna, actual titular de la AFIP.