Por supuesto, el anuncio no pasó desapercibido. Karina Galperín, licenciada en Letras y profesora de las universidades de Buenos Aires, Harvard y Di Tella, señala: “No sabemos de qué están hablando, ni que están considerando, ni a que se refieren cuando hablan de lenguaje inclusivo. Porque dentro de lo que llamamos ‘lenguaje inclusivo’, al menos como yo lo veo, hay cuatro variantes. La que recomendada en un montón de organismos y gobiernos del mundo es la de preferir algún tipo de reemplazo para el masculino genérico. También están la x, la arroba y la e. Y ahí ya estamos hablando de un abanico enorme de posibilidades. Llaman “lenguaje inclusivo” también a lo que tenga que ver con diferencias étnicas y a diferencias etarias, que es algo completamente ajeno a lo que se entiende por “lenguaje inclusivo”, que está referido exclusivamente a género. Me parece un poco impreciso decir que se está considerando la implementación de “el” lenguaje inclusivo. Lo que se está discutiendo, parece, es la de “un” lenguaje un poco más inclusivo, que no sabemos cuál es.