“De hecho yo viajé a Mar del Plata cuando hice la investigación en el año 2002 y me encontré con que no había una sola línea escrita sobre los murales de César Bustillo. Y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata no había un solo texto relacionado al arquitecto Alejandro Bustillo, lo que me llamó mucho la atención. El arquitecto marplatense Roberto Cova, que además es historiador, me dio la clave de esto cuando me dijo: ‘Pero señora, ¿cómo vamos a querer a Bustillo si le cambió la postal a Mar del Plata e hizo donde estaba la hermosa rambla su complejo de Casino y Hotel Provincial?’”, compartió.